Chivas está por disputar el partido más importante de todo el Apertura 2025, no solamente porque sea contra el América, máximo rival deportivo, sino porque de ese duelo depende que comience el resurgir rojiblanco en la Liga MX; sin embargo, muchos especialistas miran al Rebaño como un equipo sin posibilidad de ganar el Clásico Nacional.

Sin embargo, Javier Alarcón de ESPN, sorprendió a todos al asegurar que el Guadalajara tiene posibilidades de ganar el choque contra las Águilas si logra cuidar ciertos aspectos que le han costado caros en el semestre.

“De manera objetiva y con argumentos que son muy muy visibles, hay una superioridad americanista manifiesta, difícil que América pierda el partido. Pero tampoco veo tanta superioridad como muchos de mis colegas de pronto expresan en ciertos comentarios.

“Es un partido punto de quiebre para el Guadalajara y para Milito. No se trata de echarle ganas, no se trata de meter la pierna, no se trata de intimidad al rival, de ser valientes o bravucones (…) Tiene que ser más inteligente, pero también más intenso y dinámico. Un Guadalajara sin errores y que tenga la precisión para definir las jugadas que no ha tenido. Guadalajara tendrá que jugar mejor de lo que ha realizado para ganar el partido”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Javier Alarcón y las mejorías que ve en Chivas

“Soy de los más críticos con Amaury Vergara, no me parece que los refuerzos sean para deslumbrar a nadie, pero sí veo más estabilidad, más peso en las nuevas contrataciones, veo cierta coordinación entre líneas, veo formas que se ensayan y que se ponen de manifiesto en 90 minutos que hacen del Guadalajara, más allá de los puntos, un equipo que va creciendo, evolucionando.

“A mi me dijeron que Guadalajara iba a sucumbir contra Cruz Azul, pero la realidad es que La Máquina pegó en momentos adecuados, pero el Guadalajara termina acorralando al Cruz Azul y hay un mundo de diferencia entre la solidez de una plantilla y la otra”, concluyó el comunicador.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.