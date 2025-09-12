Chicharito Hernández es una leyenda viviente del futbol mexicano por todo lo que logró durante su brillante carrera, sobre todo en Europa y con la Selección Mexicana; sin embargo, es innegable que su presente está muy lejos de emular lo que alguna vez hizo como futbolista.

La personalidad de Javier Hernández es sumamente polémica, comportamiento que habría ido mermando la relación del delantero con el resto de sus compañeros dentro del Guadalajara, en donde se habría suscitado una nueva molestia entre los futbolistas en su contra por algo que sucedió el pasado fin de semana tras el amistoso contra León en la ciudad de Chicago.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que los futbolistas rojiblancos ya estarían “hasta la madre” del Chícharo, en donde los permisos y concesiones de la directiva siguen vigentes y el fin de semana volvió a aparecer la displicencia de los altos mandos rojiblancos.

“Ya lo preguntaba yo y les voy a decir textual que me contaban el día de ayer: Me decían que a los jugadores de Chivas, Javier Hernández los tiene ‘hasta la madre’.

“Me contaban que también hubo molestia en el grupo de compañeros, independientemente de que Javier fue titular en el amistoso ante León y los jugadores mal durmieron en Chicago y Hernández pidió permiso para quedarse y seguir grabando sus videos“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo terminará el contrato de Chicharito con Chivas?

El acuerdo original entre la directiva del Guadalajara con Javier Hernández estipula un vínculo por dos años, por lo que en diciembre llegaría a su fin dicho contrato; sin embargo, se ha rumorado que habría opción a extender el acuerdo, pero para ello sería necesario que ambas partes estuvieran de acuerdo, situación que claramente no se cumple.