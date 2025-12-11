En los últimos años, Chivas ha adoptado una estrategia recurrente: prestar a sus jóvenes más prometedores para que acumulen experiencia en Primera División y regresen con un nivel más sólido, tal como ocurrió exitosamente con Diego Campillo. Sin embargo, la apuesta que el Club está haciendo con Abraham Villegas podría convertirse en un grave error, pues a diferencia de otros casos, el lateral parecía estar listo para integrarse al primer equipo desde este mismo Clausura 2026.

Abraham Villegas, lateral izquierdo del Tapatío, se irá a préstamo al León por un año con opción a compra. El movimiento luce arriesgado, ya que el Guadalajara necesita urgentemente un recambio natural para Bryan González en la banda izquierda. El Cotorro es el titular indiscutible, pero no existe un suplente que ofrezca garantías ante una lesión, suspensión o simple decisión técnica. En ese contexto, parecía lógico que Villegas diera el salto al primer equipo en lugar de salir del club.

La decisión sorprende aún más considerando que Villegas ya mostró condiciones para competir en Primera División. Su ascenso apuntaba a ser una solución natural para cubrir cualquier eventualidad con Bryan González, quien, cabe recordar, terminó el Apertura 2025 con molestias tras disputar prácticamente todos los minutos del torneo, siendo titular en los 19 encuentros disputados. El desgaste del Cotorro y la falta de profundidad en esa zona hacían pensar que Villegas tendría su oportunidad en Verde Valle.

El joven lateral tuvo un recorrido formativo destacado antes de llegar al Guadalajara. Surgió en las fuerzas básicas del Toluca, donde disputó más de 100 partidos con la Sub-19 y 55 más con la Sub-21, consolidándose como una pieza confiable por la banda izquierda. Su rendimiento le abrió la puerta al primer equipo choricero, con el que debutó en 2023 y acumuló seis partidos. Aquella proyección llamó la atención de Chivas, que lo incorporó para reforzar al Tapatío. Con el equipo de Expansión suma 13 partidos y 998 minutos, convirtiéndose en un elemento importante dentro del funcionamiento rojiblanco.

Deportivamente hay dudas, pero financieramente es una gran decisión prestarlo

Aun así, desde el plano financiero el movimiento puede terminar siendo un negocio redondo para Chivas. Villegas llegó al Tapatío sin costo hace apenas seis meses, y con el préstamo el Club dejará de cubrir su sueldo durante un año. Además, si León decide ejercer la opción de compra, el monto ingresado será ganancia pura para el Guadalajara. Por lo tanto, aunque deportivamente la decisión luce cuestionable, desde la perspectiva económica podría representar un acierto para las finanzas del Rebaño Sagrado.