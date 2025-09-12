Chivas se reporta listo para encarar el compromiso más importante del Apertura 2025, no solamente porque es el Clásico Nacional contra América, sino porque es la oportunidad perfecta para comenzar su despertar en el torneo; sin embargo, se confirmó una baja de último momento.

Pese a que el Guadalajara ya había dado a conocer su lista de convocados para el compromiso contra las Águilas, confirmando los regresos de Richard Ledezma, José Castillo y Omar Govea, se confirmó que este último se quedó en la Perla de Occidente por mera decisión técnica.

Según información brindada por la institución rojiblanca, no se debería a una recaída en su lesión, sino que el mediocampista no realizó el viaje a la Ciudad de México como se tenía previsto para que continúe poniéndose a punto para recuperar su mejor versión física y futbolística tras la lesión muscular que sufrió desde finales de julio.

“Informamos que Omar Govea estaba considerado entre los 22 convocados, pero de último momento se decidió que se quedara en GDL para continuar con su puesta a punto. Isaac Brizuela entró en la convocatoria en su lugar”, explicó el club en una actualización.

¿Cuál lesión ha impedido jugar a Omar Govea con Chivas?

El mediocampista se estaba consolidando como un titular indiscutible en el esquema de Gabriel Milito en el arranque del torneo; sin embargo, un desgarre sufrido a unas horas del debut en la Leagues Cup le ha impedido jugar durante casi dos meses.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.