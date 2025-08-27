El Guadalajara se prepara para enfrentar a Cruz Azul por la jornada siete del Apertura 2025 de la Liga MX. El equipo rojiblanco necesita volver a sumar de a tres luego de que haya empatado frente a Tijuana en el Estadio Caliente.

En medio de este contexto Raúl Rangel recibió importante noticia en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. A su vez, revelan la inquietud que existe en la directiva con Gabriel Milito por la crisis que se vive, mientras que Chivas Femenil podría perder tres puntos por culpa de Antonio Contreras.

Gabriel Milito siente presión en Chivas

Milito siente la presión en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Gabriel Milito pudo tener una bocanada de aire debido a que Chivas pasó de estar 3-0 a igualar el partido ante Tijuana. Sin embargo, revelan que en la directiva hay dudas por la falta de resultados. “No hay ultimátum ni el clásico espaldarazo. Hay inquietud de parte de la directiva para conocer un poco más de fondo en el análisis que ha realizado el cuerpo técnico de lo que está pasando con el equipo y por qué en pretemporada se veía una evolución futbolística, una idea clara de jugar y que ahora tienen muchas piedras en el camino”, reportó Alex Ramírez.

Y agregó: “La directiva está inquieta, en las pláticas que han tenido sí lo entienden, pero no terminan por aterrizar que el principal argumento es el ‘estrés’ que vive el equipo después de que no se han dado los resultados para ponerlo donde se tenía presupuestado”.

Raúl Rangel recibe grandes noticias de cara al Mundial 2026

Raúl Rangel se encuentra con la Selección Mexicana. (Foto: Imago7)

Como se sabe cinco jugadores de Chivas se encuentran realizando trabajos en el microciclo de la Selección Mexicana. Uno de ellos es Raúl Rangel, quien habría recibido importantes noticias para la Copa del Mundo 2026. Según lo revelado por Diario Récord, Guillermo Ochoa tiene pocas chances de ser considerado para la cita mundialista.

Antonio Contreras le haría perder puntos Chivas Femenil

Antonio Contreras podría causar estragos en Chivas Femenil. (Foto: IMAGO7)

Como se sabe ayer Chivas Femenil pudo rescatar un empate ante Rayadas de Monterrey por la jornada 8 del Apertura 2025. En medio de este contexto, Antonio Contreras no solo es noticia por haber sido expulsado frente a las Regias, sino que además porque podría hacerle perder puntos al Rebaño Sagrado por no darle minutos a las menores. La regla indica que todos los clubes de la Liga MX deben al menos cumplir con 1268 minutos y el entrenador español le dio 368.