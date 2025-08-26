Las Chivas de Guadalajara jugarán uno de los partidos más complicados de la campaña regular en el Torneo Apertura 2025 cuando le hagan los honores a Cruz Azul en un encuentro por la Jornada 7. Este importante compromiso se llevará cabo en la cancha del Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado y sobretodo su entrenador, Gabriel Milito, bien sabe que no puede darse el lujo de seguir dejando puntos en el camino, ya que la semana anterior apenas rescataron una unidad de milagro, en su visita a los Xolos de Tijuana con un 3-3 que al final solo evidenció una buena actitud de los jugadores rojiblancos.

Para este encuentro entre las Chivas y La Máquina los boletos ya salieron a la venta para los abonados, así como para el público en general, pero la mala noticia es que ya hay muy pocos, pues de acuerdo a la página boletomóvil únicamente quedan algunos disponibles.

Foto tomada de boletomóvil

Los precios van desde los 515 hasta los 2,950 pesos en las secciones Cabecera Inferior, Lateral Inferior, Akron Premier y Club Chivas 50 que son los más costosos. Con esto queda claro que el lleno está garantizado para un compromiso donde Guadalajara está obligado a sumar los tres puntos.

Chivas vs. Cruz Azul: Qué canal transmite EN VIVO

El partido entre el Rebaño y los cementeros se disputará este sábado 30 de agosto en el Gigante de Zapopan en punto de las 19:00 horas, tiempo del entro de México. La transmisión correrá a cargo de Amazon Prime para todo el país, mientras que en Estados Unidos se podrá observar por la señal de Telemundo Deportes y en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.