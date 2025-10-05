Chivas Femenil vive un momento de ensueño en la Liga MX Femenil. Tras la dramática victoria por 4-3 frente a Pumas, el Rebaño llegó a su quinto triunfo consecutivo y alcanzó el cuarto lugar de la tabla con los mismos puntos que América, solo por debajo en diferencia de goles.

En conferencia de prensa posterior al partido, el director técnico español, Antonio Contreras, no ocultó su orgullo por la reacción de sus jugadoras, que supieron levantarse tras ir 0-2 abajo en el marcador. “Hacía tiempo que no veía a un equipo perdiendo 2-0 atendiendo en todo momento las indicaciones y queriendo saber cómo sacar esto adelante”, expresó Contreras en conferencia de prensa.

El estratega subrayó que la clave estuvo en la fe y la determinación del grupo. “El equipo entró al vestuario creyéndose que podía remontar el partido. Lo que es realmente psicológico son las ganas, y este equipo se lo creyó”, comentó, orgulloso por la mentalidad mostrada en el Akron.

Más allá de lo anímico, Contreras resaltó también la capacidad de su plantel para adaptarse. Explicó que los ajustes tácticos desde la banca fueron determinantes: “Acabamos cambiando el sistema, con Joseline y Gabi por fuera, y un 5-3-2 que nos permitió ver a jugadoras de cara al arco. Este es un equipo valiente, que no se agarra solo a una idea”.

Chivas ya tiene más victorias que en el último torneo

El triunfo, además, dejó historias individuales que fortalecen al grupo: Viridiana Salazar respondió con doblete tras varias jornadas sin protagonismo, mientras que Alicia Cervantes marcó el gol de la victoria en el tiempo agregado. Contreras lo resumió así: “Hoy mejoramos los números de la temporada pasada y todavía nos faltan tres partidos. Estoy feliz, sobre todo por mis jugadoras”.