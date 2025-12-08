Chivas Femenil podría sufrir en los próximos días la baja de Araceli Torres de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y todo parece indicar que ya tendría nuevo equipo en el futbol mexicano.

De acuerdo con información del periodista, Bruno Hernández, la futbolista del Club Deportivo Guadalajara continuaría su carrera con Cruz Azul Femenil para el siguiente curso de nuestro balompié femenil.

“Salió el rumor de que se podría ir a Pumas o Cruz Azul. Hasta donde me dicen mis células de información, el tema de “Cheli” Torres estaría llegando a Cruz Azul“, dijo el comunicador en su canal de YouTube.

“Sí hubo interés de Pumas, sí, pero estaría llegando al conjunto de La Máquina para el próximo torneo. Se me hace una gran incorporación y un grave error por parte de Chivas de haber dejado ir a “Cheli” Torres, pero el tiempo lo dirá”, agregó Bruno Hernández.

¿Por qué se marcharía Araceli Torres de Chivas Femenil?

Si bien es una de las jugadoras más queridas de la afición del Club Deportivo Guadalajara, en los últimos meses perdió protagonismo con Antonio Contreras, pasando de ser titular indiscutible a ser una futbolista más.

De hecho, en algunos compromisos de Chivas Femenil el estratega no la tomó en cuenta para las convocatorias, por ello. “Cheli” Torres vio con buenos ojos cambiar de aires y en los próximos días se podría haer oficial su salida.