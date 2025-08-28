Chivas atraviesa un arranque irregular en el Apertura 2025 de la Liga MX, con resultados que lo mantienen más abajo de lo esperado en la tabla de posiciones. Sin embargo, distintos analistas coinciden en que el Rebaño ha merecido mejor suerte en varios de sus partidos, mostrando pasajes de dominio y superioridad que no siempre se vieron reflejados en el marcador.

Un dato que respalda esa sensación es que el Guadalajara es el equipo que más regates promedia por partido en toda la Liga MX. Con futbolistas que destacan en el uno contra uno, el conjunto rojiblanco busca consolidarse como el más desequilibrante del certamen, aunque la falta de contundencia en las áreas le haya impedido obtener mejores resultados.

Según los datos de Sofascore, Chivas lidera en dicho rubro superando a equipos como Necaxa, Puebla, Toluca y Juárez, los cuadros que completan el TOP5. En lo que respecta al plano individual, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Cade Cowell son los más regateadores del Rebaño Sagrado, con seis cada uno. El máximo regateador del torneo hasta el momento es José Luis Rodríguez, de Bravos, con 19.

Efraín y el Piojo lideran en regates junto a Cade Cowell (Imago7)

Los jugadores con más regates en el Apertura 2025 de la Liga MX (por partido)

Roberto Alvarado 6

Efraín Álvarez 6

Cade Cowell 6

Bryan González 5

Luis Romo 3

Santiago Sandoval 3

Daniel Aguirre 3

Los equipos con más regates en el Apertura 2025 de la Liga MX (por partido)