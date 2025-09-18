La directiva de Chivas ha colocado en Cade Cowell muchas de sus esperanzas para el mediano y largo plazo de la institución; sin embargo, el atacante no logra despegar su carrera como profesional con la camiseta rojiblanca, en donde ahora protagonizó un berrinche tras salir de cambio durante el duelo contra Tigres.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, acudió a la cobertura del partido entre el Guadalajara frente a los felinos en la cancha del Estadio Akron, por lo que reportó diversas situaciones que se vivieron en el terreno de juego y que no se mostraron en la transmisión del partido.

Uno de los aspectos que más destacó el comunicador de su seguimiento fue que cuando el Vaquero fue sustituido al minuto 50 por Armando González, el mexico-estadounidense salió muy molesto del terreno de juego, en donde inclusive habría hasta golpeado la banca.

“Estuvo más fuerte, pero no lo alcancé a grabar porque incluso golpea la banca. Ya pasa, saluda a todo mundo (…) Ahí ya la había golpeado, nada más estaba recargando, no salió contento Cade y no porque lo hayan sacado, sino porque sabe que no dio un buen partido con las Chivas.

“Sus compañeros iban y lo trataban de consolar, pero estaba fuera de sí, frustrado y molesto por lo que le tocó vivir en este compromiso“, detalló el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.