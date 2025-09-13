Gabriel Milito dio la sorpresa al anunciar el equipo titular del Club Deportivo Guadalajara en el Clásico Nacional. Además de disponer el debut de Fernando González en el Apertura 2025, Miguel Gómez y Cade Cowell se ganaron un lugar como titulares ante el Club América.

La razón por la que el lateral va de arranque es porque Alan Mozo se lesionó en el último partido amistoso, y su rodilla fue intervenida quirúrgicamente en la semana. Además, Richard Ledezma está recuperado de su lesión, pero recién se incorporó a los entrenamientos esta misma semana, por lo que seguramente no esté al 100% de sus condiciones.

Por el lado de Cade Cowell, el motivo de su titularidad también está relacionado al amistoso contra el Club León del pasado domingo. El Vaquero marcó el gol del triunfo (2-1) con una gran definición y demostró actitud a la hora de jugar. El mexico-americano tuvo un buen rendimiento y se metió en el Clásico Nacional.

Otra sorpresa de Gabriel Milito en el América vs. Chivas: Armando González suplente

En las últimas horas existía el rumor de que Javier Hernández podía ser titular. Sin embargo, Chicharito es suplente, lo que no sorprende por su dilatado mal momento. La suplencia que sí sorprende es la de Armando González, goleador del equipo en la temporada, que también marcó en el amistoso contra León donde Cowell se ganó un lugar. ¿Podrían haber jugado juntos ante América?