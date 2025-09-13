Las Chivas de Guadalajara tienen un compromiso muy importante este sábado, ya que visitarán al Club América para una nueva edición del Clásico Nacional, cuya rivalidad es la más importante de México. El Rebaño Sagrado necesita una victoria fuera de casa para salir del fondo de la tabla y demostrar que puede dar pelea en el Apertura 2025.

El entrenador argentino, Gabriel Milito, tiene mucho en juego en este partido, pues las especulaciones sobre su continuidad son normales después de los decepcionantes resultados con los que comenzó su ciclo. Aunque es cierto que el Rebaño no lo ha hecho tan mal dentro del campo, la afición quiere ver mejoras y qué mejor que plasmarlas en un Clásico Nacional.

Ledezma y Castillo ya están listos para regresar (Imago7 / Especial)

Para eso, el Guadalajara recuperará algunos elementos importantes, como Richard Ledezma y José Castillo, quienes han sido habituales titulares con Milito cuando estuvieron disponibles. De hecho, Richy tiene muchas chances de iniciar en el lateral derecho ante la lesión de Alan Mozo. Del otro lado, André Jardine parece tener menos dudas con la alineación del América.

Alineación de Chivas para enfrentar al América

Raúl Rangel

Richard Ledezma

José Castillo

Diego Campillo

Miguel Tapias

Bryan González

Roberto Alvarado

Luis Romo

Érick Gutiérrez

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de América para enfrentar a Chivas