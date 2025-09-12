El Club Deportivo Guadalajara está a punto de jugar el partido más importante de lo que va del semestre. El rival de turno de la jornada 8 del Apertura 2025 es el Club América, nada más ni nada menos. En ese sentido, José Castillo palpitó el Clásico Nacional y afirmó que lo afrontarán con el máximo compromiso y profesionalismo.

“(Estoy) agradecido y entusiasmado nuevamente de poder formar parte de la plantilla para encarar el partido del día de mañana. Por supuesto que lo convierte en doblemente especial. Es mi regreso en un partido de esta naturaleza. Contento y entusiasmado de poder regresar a la mejor versión de mí, siempre con el objetivo de aportar el equipo”, afirmó.

“Es una oportunidad maravillosa para nosotros de obtener esa confirmación de que vamos por el buen camino. Tenemos un amplio dominio y, al final, no hemos logrado capitalizar ese buen desempeño, desafortunadamente, en triunfos”, analizó el lateral rojiblanco.

Además, Castillo agregó: “Naturalmente, mañana es una maravillosa oportunidad para corregir este rumbo. Coincide con el acérrimo rival, pero bueno, al final eso es un tema más extracancha, toda la rivalidad que se genera. Nosotros lo vamos a encarar con el mismo compromiso y profesionalismo que encararíamos cualquier partido“.

José Castillo apunta a ganar el Clásico Nacional contra América

“Ganar un partido de esta naturaleza será resultado de muchas cosas. De buen futbol, unión, muchísima entrega, valentía, lo mínimo que todo lo que engloba esta institución. Lo que pueden esperar de nosotros es todo eso. Sabemos lo que implica jugar este tipo de partidos, nos encanta jugarlos. Por supuesto que nos encanta ganar también”, sostuvo José Castillo.

“Sabemos lo que va a representar, lo que demanda poder obtener los 3 puntos en un partido como estos. Nuestra intención sigue siendo que la afición se identifique con el estilo de juego, con los valores que queremos transmitirle, desde la entrega, la disciplina, el compromiso y también haciéndolos disfrutar con un buen fútbol. La idea es ganar los 3 puntos“, cerró.