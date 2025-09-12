En los partidos importantes es donde los directores técnicos no suelen buscar la improvisación, sino que intentan ir a lo seguro y a lo que ya tienen probado. Sin embargo, Gabriel Milito podría romper esa fórmula si coloca como titular en el Clásico Nacional a Fernando González.

El periodista Jesús Bernal comentó en un video en su canal de Youtube que tiene la información de que el Oso podría ganarse un lugar en el 11 inicial. El entrenador rojiblanco nunca colocó a González desde el arranque en lo que va del Apertura 2025.

De esta manera, mandarlo desde el minuto 0 contra el Club América sería toda una sorpresa. Desde que inició su proyecto en Chivas quedó muy claro que Milito no tenía dentro de sus preferidos al Oso. No obstante, el sudamericano podría dar un golpe de timón y entregarle una oportunidad de oro al mediocampista.

Además, Omar Govea no estará disponible para el partido que iniciará a las 21:15 horas del centro de México de este sábado. De esta manera, el ex América tiene más chances de sumar minutos. En un primer momento, Govea fue incluido en la lista de concentrados que publicó el Guadalajara, pero luego se rectificó la información, ya que quien viajó en su lugar fue Isaac Brizuela.

¿Javier Hernández se mete en el equipo titular de Chivas ante el América?

Jesús Bernal no solo develó la chance de Fernando Rubén González de ser titular en Chivas frente al América. El periodista de ESPN comentó que, según su intuición y no un dato en particular, Javier Hernández podría ir desde el arranque. Lo llamativo sería que Chicharito se gane un lugar mientras vive un prolongado mal momento, mientras Armando González transita una racha goleadora.