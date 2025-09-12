De la cantera de las Chivas de Guadalajara han surgido futbolistas que con el paso del tiempo se consolidaron en la Liga MX, pero sobretodo, siempre manifestaron esos valores y la identidad con la institución que les permitió mantenerse toda su carrera en el equipo de sus amores tal y como ocurrió con Felipe de Jesús Robles, quien también es recordado por un episodio con Cuauhtémoc Blanco en un Clásico Nacional en 1999.

El zurdo jugador del Rebaño Sagrado saltó al profesionalismo en el Rebaño Sagrado a partir de 1993 y formó parte de un equipo que terminó siendo campeón en 1997 bajo el mando de Ricardo Ferretti y perdió una final en 1998 contra Necaxa, sin embargo, vivió un episodio que le cambió la vida cerca de su retiro.

Fue en el Torneo Verano de 1999 cuando las Chivas vencieron al América en el Estadio Azteca dentro de la Jornada 8, pero la frustración de los azulcremas no se hizo esperar al finalizar el duelo y fue ahí cuando Cuauhtémoc le soltó un golpe que enardeció a Robles, quien le respondió con una patada y otro puñetazo, lo cual desató la bronca.

Felipe de Jesús Robles tuvo un episodio con Blanco Bravo. FOTO: IMAGO7

“Me dio lo que siempre he dicho que la gente se siga acordando de uno, gracias a Cuauhtémoc. ‘Gracias Cuauhtémoc’, fue un ídolo. Dentro de la cancha buenísimo, fuera de la cancha no lo conocí, pero me tocó esa experiencia con él, de que la agarró contra mí. Nos liamos a golpes, me dejó que a veces la gente se siga acordando para bien o para mal”.

“Fue muy bonita experiencia. Viví de todo aunque jugué poco. Fui expulsado, metí un autogol, metí gol, mi peleé. Para mí fueron muy bonitas experiencias”, fue parte de lo que comentó Felipe de Jesús Robles en entrevista con Rebaño Pasión sobre la experiencia que se dio aquella noche en el Coloso de Santa Úrsula que para fortuna de ambos equipos no paso a mayores.

Felipe de Jesús Robles jugó toda su carrera en Chivas

La historia del zurdo Robles no es la del jugador más mediático o el que más reflectores convocaba. Incluso él mismo reconoció que si estuvo tantos años en Guadalajara fue porque los directivos lo consideraban un jugador que hacía buen vestidor y sostenía una relación cercana con la mayoría de los jugadores.

Las lesiones le impidieron tener una carrera más larga, ya que debutó en 1993 y se retiró en el año 2000. Pero esto no le impidió disfrutar de las mieles del éxito con el equipo de sus amores.