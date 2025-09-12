Las Chivas de Guadalajara se juegan más que tres puntos frente al América en una edición más del Clásico Nacional que se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Para ello, el entrenador Gabriel Milito realzará algunas modificaciones en su 11 titular pensando en sumar los tres puntos que tanto les urgen en el Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado tiene la urgencia de acumular victorias porque apenas tienen una en lo que va del certamen, por tal motivo Milito tiene que moverle a su equipo si quiere hacerle daño a unas Águilas que marchan como sublíderes de la competencia con 17 puntos.

La mala noticia para Chivas y es que cuenta con varios futbolistas lesionados como Omar Govea, Richadrd Ledezma y recientemente Alan Mozo, razón por la que tendrá que meterle mano a la alineación que ha venido utilizando a lo largo de la campaña, aunque tampoco ha arrojado los resultados esperados.

Alan Mozo no podrá jugar con el Rebaño. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

De acuerdo a lo que ha trabajado Gabriel Milito en la semana, así saldría Guadalajara al Clásico Nacional: Raúl Rangel en la portería; Diego Campillo, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Bryan González y Roberto Alvarado en la defensa; Luis Romo, Erick Gutiérrez y Santiago Sandoval en el medio campo y al frente Armando González con Efraín Álvarez.

Chivas no le gana al América desde el 2017

Guadalajara suma varios años sin poder vencer al América en partido de temporada regular en Liga MX. La última ocasión en que se dio el triunfo de los rojiblancos fue en el 2017 cuando se impusieron a las Águilas en el Estadio Akron con un gol de penalti de Ángel Zaldívar, mentiras Matías Almeyda todavía era el técnico del Rebaño.

Sin embargo, hay que remontarnos a un año antes para recordar la última ocasión que los tapatíos vencieron a los azulcremas como visitantes en la Ciudad de México y fue con una goleada de 3-0. Aunque en el 2023, eliminaron al América en semifinales, pero fue un juego de Liguilla.