Las Chivas de Guadalajara no pueden darse el lujo de seguir dejando puntos en el camino en el Torneo Apertura 2025 y la mejor prueba para salir de la mala racha es el Clásico Nacional frente al América, correspondiente a la Jornada 8 que se celebrará en la capital del país.

Para el entrenador Gabriel Milito es una motivación extra pensar en sumar de a tres puntos, ya que únicamente cuenta con una victoria en lo que va de la campaña y esto lo tiene en medio de severas críticas, no tanto por el estilo de juego, sino porque se ubican en la parte baja de la tabla con apenas cuatro puntos.

Chivas vs. América: Dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional

Las Chivas se meterán a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el sábado en punto de las 21:15 horas, en lo que se espera un inmueble abarrotado por parte de las aficiones de ambos conjuntos que tienen alta expectativa por lo que pueda suceder en la cancha.

Milito espera un triunfo ante América. Foto: Imago7/Alejandro Gutiérrez Mora

El juego se podrá observar en vivo y gratis por la señal de Televisa en el Canal de las Estrellas desde las 21:00 horas, así como en la plataforma VIX y en Rebaño Pasión te recordamos que tendremos todos los detalles.

Alineación probable de Chivas para enfrentar al América

El entrenador del Rebaño trabajó a la largo de la semana con la intención de sacar a flote el resultado y sumar ante el acérrimo rival, por lo que así saltaría a la cancha: Raúl Rangel en la portería; Diego Campillo, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Bryan González y Roberto Alvarado en la defensa; Luis Romo, Erick Gutiérrez y Santiago Sandoval en el medio campo y al frente Armando González con Efraín Álvarez.