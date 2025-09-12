Miguel Tapias no pudo hacer pie en el primer equipo del Club Deportivo Guadalajara desde la llegada de Gabriel Milito. Las lesiones afectaron al defensor, por lo que perdió terreno. Sin embargo, está disponible para jugar contra el Club América y lanzó una clara advertencia para los rivales: “Es ganar sí o sí, esa mentalidad tenemos“.

“Lo vamos a afrontar de la mejor manera“, agregó. Luego, ante la pregunta de cómo cambiaría el panorama un triunfo en el Clásico Nacional, respondió: “(Daría) una confianza brutal. Estamos preparándonos bien en estas semanas para llegar de la mejor manera al clásico”.

Además, Micky afirmó que los próximos partidos en el Estadio Akron (ante Tigres UANL, Toluca y Necaxa) tendrán una especial importancia. “Se vienen partidos importantes de local. Hay que tratar de sumar, de ganar y hacernos fuertes en casa“, comentó el zaguero que también pidió que la afición siga apoyando al equipo.

Miguel Tapias también se mostró feliz de poder volver a aportarle al equipo desde adentro de la cancha. “Estoy contento de regresar con el grupo. Si bien paré bastante tiempo, estoy contento de estar con el grupo, estar entrenando y participando en los partidos. (Tengo) la mentalidad de aportar el granito arena”, confesó.

Miguel Tapias se sintió apesadumbrado al no poder ayudar al equipo dentro de la cancha

Sobre qué fue lo más difícil de ver los partidos desde afuera, Tapias contestó: “No estar con mis compañeros y con el cuerpo técnico en los entrenamientos. Yo creo que eso fue lo que más me costó”. El defensor también hizo referencia al buen rendimiento del equipo, pero sin conseguir buenos resultados como premio.

“El trabajo es lo más importante en la semana. Estar con lo que nos diga el cuerpo técnico nos va a beneficiar tarde o temprano. El grupo está trabajando muy bien en los entrenamientos. Lastimosamente no se han dado los resultados, que es lo que la afición y nosotros mismos esperamos. Tarde o temprano eso se va a dar“, concluyó.