Este sábado, por la Jornada 8 del Apertura 2025, Chivas y América volverán a verse las caras en una nueva edición del Clásico Nacional. Esta rivalidad siempre tuvo protagonistas muy vinculados con ambos equipos, uno de ellos, el símbolo rojiblanco Héctor Reynoso, quien no dudó en recordar cómo vivía aquellos partidos, no sólo dentro del campo sino también fuera.

En diálogo con TUDN, Reynoso sacó a la luz cómo intentaba intimidad a los jugadores del América: “En lo personal, a mí me obligaban a usar del zapato del 6 solo para que en el túnel sonaran los tachones de aluminio y marcar tu territorio”. Además, el exdefensor contó que no se podía saludar a los rivales: “Estaba prohibido por los líderes como Oswaldo (Sánchez), Tiburón (Sánchez)”.

“Eso funcionaba, te mantenía concentrado y totalmente con la mentalidad de que debías ganar sí o sí”, reflexionó Reynoso, quien supo marcar una época con la playera rojiblanca. Su identificación era tan fuerte que incluso detalló: “Yo no tengo ninguna playera de América en mi clóset. Por convicción, no me nacía, no quiero quedar bien, pero no tengo ninguna playera del América en mi clóset”.

El Clásico Nacional divide al país y por eso para Reynoso no había medias tintas: “Ya pasó mucho tiempo, alguna vez lo he dicho, durante los 90 minutos todos eran rivales y todos me caían gordos, durante los 90 minutos no tuve amistad con alguno de ellos”, sentenció. Una frase que refleja a la perfección lo que significa disputar el partido más importante de México.

El gol de Héctor Reynoso al América en el Estadio Azteca

Como si fuera poco, Reynoso también recordó aquel gol en el Estadio Azteca que significó el empate 3-3, uno de los recuerdos más importantes de su carrera. “América estaba jugando mejor. Me marcó el gol con mi carrera, me marcó con la afición de Chivas. Este año se cumplieron 20 años ese gol. Me gusta que a los del América no se les olvida”, recordó con orgullo en la antesala de un nuevo capítulo del Clásico Nacional.