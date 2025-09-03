El Clásico Nacional llega en el peor momento para el Club Deportivo Guadalajara. El equipo de Gabriel Milito deberá enfrentar al Club América mientras se ubica en la decimosexta posición. Lo positivo para el Mariscal es que completará 2 semanas de preparación antes de visitar el Estadio Ciudad de los Deportes.

Sobre el partido opinó Héctor Reynoso, que advirtió a todo Chivas que una derrota genera un impacto anímico del que es difícil recuperarse. “Para ser sincero, en estos últimos años, las derrotas estuvieron del lado de Chivas. No podemos tapar el sol con un dedo”, comentó el excapitán rojiblanco con sinceridad.

Luego, agregó: “En algunos momentos, excepto aquella eliminación al América, ha quedado a deber el equipo de Chivas en esos partidos específicamente. Son los que ayudan mucho en cuanto a la mentalidad y la fuerza grupal, creo que eso los ha afectado después para poder calificar o trascender”.

“(Un triunfo en un clásico) le da fuerza a toda la institución, a la directiva, al cuerpo técnico y a los jugadores para los partidos que faltan, para lo que se aspira en el torneo. Afectó haber perdido los clásicos en los últimos torneos. El equipo moralmente se cae, se pierde el objetivo porque es una presión fuerte después de perder un clásico”, afirmó en TUDN.

Héctor Reynoso cree que hay líderes en el plantel actual de Chivas

Un tópico de discusión frecuente en el mundo Chivas es si el plantel cuenta con los elementos necesarios para ambicionar un campeonato. En momentos de urgencia, rara vez surgen jugadores que den la cara por el equipo. Sin embargo, Héctor Reynoso considera que hay futbolistas que pueden liderar el grupo.

“Existen líderes en el plantel actual. Se ha estudiado armar equipos con líderes, los hubo. Pero creo que los resultados no acompañan. Cuando los resultados no acompañan hay más críticas que halagos. Siempre es más fácil crear un gran ambiente y buscar ser un equipo protagonista cuando hay resultados”, expresó.