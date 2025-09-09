El próximo sábado Chivas visitará a América en el Estadio Ciudad de los Deportes por la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. A días para una nueva edición del juego más importante de México, Héctor Reynoso, exjugador y fiel fanático del Rebaño Sagrado, calienta el partido en redes sociales con una fotografía en la que festeja un gol.

No hay dudas de que el Guadalajara necesita no solo dar un golpe sobre la mesa para volver a estar a tiro en los puestos de clasificación a la Liguilla, sino que también para volver a vencer al acérrimo rival. En los últimos dos años el Rebaño Sagrado ganó tres veces a las Águilas, dos en llave de Concachampions para quedar eliminados, por lo que es necesario volver a sumar para cambiar el ánimo de cara al cierre del campeonato.

Obviamente que el contagio debe comenzar desde adentro del campo de juego, de uno de jugadores que no han mostrado su mejor potencia, para afuera. Sin embargo, la previa del Clásico Nacional es de la afición que se entusiasma con no solo volver a ver a Ciudad de México en modo rojiblanco, sino que además se vea plasmado en el marcador.

Ese entusiasmo se empieza a ver en los exjugadores como un tal Héctor Reynoso quien en Instagram publicó una épica foto en la que festeja un gol contra América. Esa fotografía es un golazo pocos metros delante del círculo de la mitad de la cancha para empatar 3-3 a las Águilas por la jornada 9 del Apertura 2005.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.