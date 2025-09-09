Chivas atraviesa una de las semanas más importantes del calendario en este cierre de año debido a que enfrenta a América por la jornada ocho del Apertura 2025. En medio de este contexto, revelan que Chicharito Hernández podría ser titular contra las Águilas debido a que Gabriel Milito y su cuerpo técnico consideran que Armando González tiene mucha presión.

A lo largo de los últimos años el Guadalajara se ha destacado por ser un equipo que tiene un bajo porcentaje de gol. Es más, si recordamos cómo llegó el Rebaño Sagrado a la Final del Clausura 2023 los goleadores eran Víctor Guzmán y Roberto Alvarado.

En medio de este contexto adverso, Chivas se prepara para enfrentar a América por el Apertura 2025 y afirman que el Chicharito Hernández sería titular para así bajarle la presión que siente Armando González. “Hay una parte del cuerpo técnico que Armando González atraviesa por una gran presión y que el partido ante Cruz Azul lo dejó de alguna manera con más. Quieren bajarle la tensión, que no termine de hacerle mella en su desarrollo futbolístico”, reportó Alex Ramírez en su canal de YouTube.

Armando González sería suplente en Chivas vs. América. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Por eso están acariciando la posibilidad de que Javier Hernández, para este tipo de partido, pasó en muchos pasajes de su carrera viviendo una alta exigencia bajo una tensión importante por tener finales en Champions. Entonces dicen que para este Clásico Nacional para Javier Hernández no va a haber ningún problema que pueda jugarlo desde el arranque”.

A su vez, señaló que la idea de quitarle presión es para que no se termine lesionando. “El cuerpo técnico considera que mandar a Armado González de titular sería meterle más presión de la que trae y no quieren que la tensión vaya a terminar causando un problema. Ya lo dijo en su momento el técnico que él ve más las lesiones musculares por la presión que no han podido sacar”, explicó Ramírez.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming de las 21:15 del Centro de México, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.