Es semana de Clásico Nacional, por lo que las Chivas del Guadalajara se encuentran en plena preparación para enfrentar a América en el Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México. El Guadalajara necesita una victoria porque es décimo sexto con cuatro puntos en la tabla de posiciones.
De cara al encuentro contra la Águilas, Gabriel Milito no solo deja importante al mensaje a los jugadores, sino que además sabe que podría contra con Richard Ledezma para el segundo tiempo. A su vez, revelan que Gilberto Sepúlveda analizaría salir del conjunto rojiblanco, mientras que Chicharito Hernández reapareció en redes sociales tras fallar dos goles claros ante León.
Gabriel Milito dejó mensaje al interior de Chivas
Como se sabe, Chivas necesita una victoria y enfrente llega un América que no para de sumar de a tres y que se encuentra invicto. De cara al duelo contra las Águilas, Gabriel Milito envió un mensaje al interior del Guadalajara al señalar que hay que encarar este partido con valentía.
“Vamos a jugar contra un gran equipo en su campo. Ya veremos de qué manera y con qué jugadores iniciamos el partido, pero iremos a jugar con la valentía y la convicción que hay que tener para ganar de visitante a un rival como América. Con temores, con dudas, es imposible ganar“, expresó en conferencia de prensa.
Richard Ledezma estaría disponible para Chivas vs. América
Uno de los futbolistas que ha marcado la diferencia en Chivas junto a Efraín Álvarez es Richard Ledezma. El elemento rojiblanco salió lesionado a los dos minutos ante Tijuana y todo indica que podría estar disponible para enfrentar a América el próximo sábado.
Gilberto Sepúlveda analiza salir de Chivas
Uno de los jugadores que ha sido duramente criticado por la afición de Chivas es Gilberto Sepúlveda. En medio de este contexto, dan a conocer que el defensa formado en Verde Valle estaría saliendo en el próximo mercado de pases.
Chicharito Hernández reapareció en redes sociales
Chicharito Hernández viene de fallar dos goles claros ante León en Estados Unidos que pudieron haber significado el empate o la victoria parcial. Tras lo sucedido en Chicago, el atacante reapareció en redes sociales. “Entonces, pensaste que un futbolista no puede hablar de la vida, pero, aquí me tienes incomodando con opiniones. Interesante…”, dijo el futbolista en tono sarcástico.