Los rendimientos individuales no logran impulsar una mejora general en el Club Deportivo Guadalajara. El bajo nivel en el juego de los futbolistas atentó contra las chances de Chivas de conseguir buenos resultados. Dentro de los más criticados está Gilberto Sepúlveda.

Ahora, el periodista Jesús Hernández reveló que el Tiba estaría analizando irse de la escuadra tapatía al final del torneo. “Él entiende. Optaría por salir del Rebaño Sagrado“, afirmó el comunicador en un video en su canal de Youtube. De esta manera, un canterano que prometía mucho al momento de su debut no se iría de la mejor manera.

Un rumor vinculó a Gilberto Sepúlveda con Cruz Azul. (Imago7)

Ante una posible salida de Sepúlveda surge la pregunta de si le están llegando las críticas y lo harían tomar la decisión de marcharse. El defensor no alcanzó un buen nivel a lo largo de todo el 2025. Desde la llegada de Gabriel Milito también perdió su lugar de titular, aunque no dejó de sumar minutos.

No obstante, en cada caso en el que el director técnico volvió a darle la confianza, el Tiba no respondió de la mejor manera. Por su sostenido bajo rendimiento entró en el centro de las críticas, lo que podría abrirle una puerta de salida para un cambio de aires.

Recientemente, un rumor vinculó a Gilberto Sepúlveda con Cruz Azul

En medio de su rendimiento pálido en el Apertura 2025, un rumor vinculó a Gilberto Sepúlveda con Cruz Azul. Sin embargo, periodistas como César Huerta desmintieron la versión. Además, la directiva tendría una buena estima respecto al Tiba, aunque todo podría cambiar si él toma la decisión de marcharse.