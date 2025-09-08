El próximo sábado Chivas enfrenta a América en una nueva edición del Clásico Nacional por el Apertura 2025. En medio de este contexto, dan a conocer que Gabriel Milito podría llegar a tener en el banquillo rojiblanco a Richard Ledezma y Omar Govea, dos futbolistas que eran titulares en su equipo hasta sus lesiones.

La tabla de posiciones indica que el Rebaño Sagrado es décimo sexto con cuatro puntos de 18 posibles. En otras palabras, el Guadalajara necesita sumar de a tres porque al igual que en el Clausura 2025 se quedará sin la posibilidad de pelear por un lugar en la Liguilla vía el Play-in.

En medio de este contexto, Chivas llega a un Clásico Nacional frente a América con la presión de volver a ganar. De cara al duelo en el Estadio Ciudad de los Deportes dan a conocer que Gabriel Milito podría llegar a contar con dos alternativas interesantes en el banco de suplentes.

Richard Ledezma podría ver acción en el próximo Clásico Nacional. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por José María Garrido, uno de ellos es Richard Ledezma quien se lastimó a los minutos contra Tijuana y que bajo sus pies se genera peligro. Otro de los futbolistas que podría tener acción es Omar Govea, quien era titular en el equipo rojiblanco hasta su lesión previo al inicio de la Leagues Cup. Este regreso sería clave porque el entrenador argentino no pudo encontrar el reemplazante idóneo.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra América por la jornada 8 del Apertura 2025?

El juego del Guadalajara por la jornada 8 del Apertura 2025 se llevará adelante el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:15 del Centro de México. El mismo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.