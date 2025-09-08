Una vez más, cuando las cosas se complicaban para las Chivas de Gabriel Milito, apareció Armando González, el goleador en lo que va de este nuevo ciclo. La Hormiga apareció por el segundo palo para enviar el balón a la red y poner el empate parcial en el amistoso contra León, en Estados Unidos. Más tarde Cade Cowell decretó la remontada.
La Hormiga está teniendo una gran temporada, pues es el máximo goleador en partidos oficiales (tres por Liga MX y uno por Leagues Cup), pero también ha estado fino incluso en amistosos. Ya en la pretemporada había aprovechado los minutos ingresando desde el banquillo, con goles ante Atlante, Santos Laguna y Leones Negros. Ahora le anotó al León.
En total, Armando González lleva nueve goles en toda la temporada. Pero lo más curioso es la escasa cantidad de minutos que ha necesitado para alcanzar esa cifra: la Hormiga disputó en total 634 minutos, lo que da como resultado un promedio goleador de un gol cada 70 minutos.
Los números de Armando González son muy superiores a los de sus principales competidores por el puesto de centrodelantero. Ni Alan Pulido, ni Chicharito Hernández ni Teun Wilke han anotado de manera oficial en esta temporada, por lo que el Hormigol sigue consolidándose como el rematador más efectivo del Rebaño Sagrado.
La temporada de Armando González en Chivas
- 28 minutos vs. León (amistoso)
- 29 minutos vs. Atlante (amistoso) ⚽️
- 25 minutos vs. Santos Laguna (amistoso) ⚽️
- 22 minutos vs. Leones Negros (amistoso) ⚽️⚽️
- 9 minutos vs. León (Liga MX)
- 10 minutos vs. San Luis (Liga MX) ⚽️⚽️
- 33 minutos vs. New York (Leagues Cup)
- 16 minutos vs. Charlotte (Leagues Cup)
- 82 minutos vs. Cincinnati (Leagues Cup) ⚽️
- 86 minutos vs. Santos Laguna (Liga MX)
- 90 minutos vs. Juárez (Liga MX)
- 90 minutos vs. Tijuana (Liga MX) ⚽️
- 90 minutos vs. Cruz Azul (Liga MX)
- 24 minutos vs. León (amistoso) ⚽️