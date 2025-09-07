El Club Deportivo Guadalajara celebró un nuevo triunfo amistoso, en este oportunidad ante el Club León. El resultado final fue de 2 a 1 por los goles de Emiliano Rodríguez (16′), Armando González (81′) y Cade Cowell (86′). Aunque se trató de un partido informal, a Chivas le entrega algo de confianza.

Al igual que el tanto de la Hormiga, la jugada del gol de Cowell inició en un saque lateral. Sin embargo, el diferencial en el armado del tanto lo puso Erick Gutiérrez. El mediocampista filtró entre líneas un gran pase para el Vaquero que definió con potencia y vulneró la portería rival.