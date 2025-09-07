El reciente gol de Diego Campillo ante Cruz Azul, en la derrota por 1-2 en la Jornada 7 del Apertura 2025, reveló una coincidencia muy particular: el marcador central rojiblanco se convirtió en el tercer futbolista nacido en Durango que anota con el Rebaño Sagrado. Y lo más curioso: los tres lo hicieron usando el dorsal 19.

El hallazgo lo compartió en redes sociales el usuario Iván Jacob, quien recordó a los otros dos duranguenses que completan la lista: Daniel “El Pájaro” Corral, defensor que debutó en 1990 y marcó cinco tantos con la playera rojiblanca. Además de Alejandro Mayorga, lateral surgido de la cantera que tuvo varias etapas en la institución y también convirtió con el dorsal 19.

(Captura)

La trilogía se completa ahora con Campillo, también formado en la cantera rojiblanca y campeón con el Tapatío en la Liga de Expansión antes de pasar por los Bravos de Juárez. Su primer gol con Chivas llegó ante Cruz Azul con la 19 en la espalda, sellando una curiosa tradición duranguense en Guadalajara.

Corral, Mayorga y Campillo pertenecen a distintas épocas del Rebaño Sagrado, con la curiosa coincidencia en que nacieron en el mismo lugar y anotaron con Chivas usando el mismo dorsal.

Luka Romero estuvo cerca de jugar en Chivas

Recientemente, otro futbolista nacido en Victoria de Durango estuvo cerca de jugar en Chivas: Luka Romero tuvo sobre la mesa la oferta del Rebaño Sagrado, pero finalmente se decantó por la oferta de Cruz Azul, con el que justamente fue titular ante el Guadalajara en su última presentación.