Como todo director técnico, Gabriel Milito tiene predilección por algunos futbolistas y otros quedan relegados. Uno de los que perdió terreno en el Club Deportivo Guadalajara desde la llegada del argentino fue Eduardo García. Ahora, el Dragón es titular con el Tapatío.

Con Óscar García Junyent y Gerardo Espinoza, García pasó a ser el primer suplente de Raúl Rangel. No obstante, desde el arribo de Gabriel Milito, Óscar Whalley fue revalorizado y logró el lugar de suplente, relegando al Dragón. Sin embargo, ahora vuelve a sumar minutos.

Eduardo García fue titular en 2 partidos de Chivas en el Clausura 2025. (Getty)

Con la convocatoria de Sebastián Liceaga a la Selección Mexicana Sub 20, a García se le abrió un lugar en el equipo filial de Chivas. El primer equipo se encuentra en Estados Unidos para disputar un amistoso contra el Club León, donde el portero titular será Whalley.

Rangel también se encuentra afectado a la Selección Mexicana, en su caso a la de mayores. De esta manera, Milito decidió llevar a Cristo Navarrete como suplente del nacido en España. García, con 23 años, deberá replantearse su carrera, ya que no tiene un lugar de preponderancia en Chivas.

Eduardo García y Raúl Rangel son los únicos porteros de Chivas que sumaron minutos oficiales

Por la lesión que sufrió a principio de año Óscar Whalley, García tuvo la oportunidad de reemplazar a Raúl Rangel cuando fue convocado al Tri en una gira por Sudamérica. Luego, volvió a jugar con Gerardo Espinoza tras una expulsión del Tala. Sin embargo, Whalley fue el titular en los amistosos de pretemporada con Milito, lo que dejó relegado al Dragón.