Richard Ledezma vivió su primer cumpleaños como jugador del Club Deportivo Guadalajara. El carrilero celebró sus 25 primaveras y Alan Pulido fue el encargado de acercarle el pastel. El festejo de Richy se dio mientras la mayor parte del plantel se encuentra en Estados Unidos para disputar el amistoso contra Léon.

Fue por ello que no estuvieron todos los jugadores en Verde Valle junto al ex PSV Eindhoven y a quien se vio fue a Pulido. En su caso, no viajaron a disputar el amistoso porque se están recuperando de una lesión. En la misma sintonía se encuentran otros 9 jugadores que no jugarán ante León, pero por diferentes razones.

Raúl Rangel y Roberto Alvarado fueron convocados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana en la fecha FIFA. Misma situación viven Hugo Camberos y Yael Padilla, aunque con el Sub 20. Por su parte, Santiago Sandoval se encuentra dentro del proceso del Tri Sub 18.

“José Castillo, Daniel Aguirre, Omar Govea, Alan Pulido y Richard Ledezma tampoco viajaron a Chicago, debido a que continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación”, comunicaron por parte de Chivas. Por su lado, Luis Romo tampoco fue considerado para que pudiera tener descanso, ya que jugó todos los minutos en lo que va del Apertura 2025.

Richard Ledezma es titular para Gabriel Milito en Chivas

Desde su llegada a Chivas, Richard Ledezma se convirtió en un jugador titular porque Gabriel Milito tiene una muy buena consideración respecto a él. La lesión de Richy obligó al Mariscal a pensar una reconfiguración, donde en la posición de lateral derecho ya jugaron Alan Mozo y Diago Campillo.