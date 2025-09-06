Desde que la racha de malos resultados se extendió en el Club Deportivo Guadalajara, la dirigencia deja trascender que mantiene la confianza en Gabriel Milito. No obstante, en una institución con máxima exigencia comienzan las dudas en el momento en el que no se consiguen resultados.

Más allá de los escasos 4 puntos de los 18 disputados, la cúpula directiva no analiza un despido para el Mariscal. Sin embargo, el periodista Diego Yvey comentó que la situación podría cambiar si hay un partido muy malo en el Clásico Nacional, contra el Club América.

“Al momento, el proyecto Gabriel Milito no está tambaleándose. Pero, como ustedes saben, puede pasar cualquier cosa con un resultado muy caótico en el Clásico Nacional“, comentó en un video cargado en su canal de Youtube el cronista de ESPN.

La información en común por parte de los especialistas en la actualidad del Rebaño Sagrado indica que el Mariscal está firme en su cargo. No obstante, sería difícil imaginar una continuidad de su proceso ante una serie de derrotas en los próximos partidos. Además, una eliminación en fase regular del Apertura 2025 sería la segunda consecutiva, lo que encendería alarmas.

Vicente Sánchez y Diego Alonso sonaron como alternativas a Gabriel Milito en Chivas

Más allá de la información que marca la confianza de los directivos de Chivas en Gabriel Milito, sonaron nombres que estarían en el radar de la escuadra tapatía. David Medrano mencionó que la dirigencia analizó el mercado y la mayoría de los que fueron considerados en el pasado tienen trabajo. Por su parte, Vicente Sánchez y Diego Alonso están libres y entrarían en la órbita rojiblanca.