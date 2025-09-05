Varios jugadores del Club Deportivo Guadalajara se encuentran afectados a la Selección Mexicana, en sus diferentes categorías. Dos de los futbolistas más prometedores de las fuerzas básicas de Chivas en los últimos años son Hugo Camberos y Yael Padilla, citados al Sub 20.

La mejor noticia del año en el plano personal para ellos 2 sería formar parte del mundial de la categoría. Ahora, el periodista Jesús Bernal reveló que lo más probable es que ambos integren la lista definitiva de jugadores que viajarán a Chile. Eduardo Arce todavía tiene que hacer un corte, pero ellos lo estarían sorteando.

Desde al 27 de septiembre al 19 de octubre se llevará a cabo la gran cita en el país sudamericano. Al tratarse de una de las máximas promesas del futbol mexicano, la presencia definitiva del extremo era esperable. Además, Chivas recibiría la alegría de la convocatoria de Padilla.

Sin embargo, para Gabriel Milito no será la mejor noticia, ya que se quedará sin 2 de los valores de la plantilla. De igual manera, Yael Padilla no suele entrar en los planes de los partidos del primer equipo desde la llegada del argentino. Por su parte, Camberos sí suma minutos con Milito.

Hugo Camberos y Yael Padilla no son titulares para Gabriel Milito en Chivas

Pese a que se trata de 2 de los juveniles más importantes del plantel, Gabriel Milito no consideró a Hugo Camberos y Gabriel Milito como titulares en lo que va del Apertura 2025. Por el contrario, Santiago Sandoval emerge como el canterano que más seduce al ex Atlético Mineiro.