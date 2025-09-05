Chivas se ha caracterizado desde hace muchos años por ser un club que apuesta fuerte en el talento de sus fuerzas básicas, por lo que constantemente van debutando jugadores, en donde algunos logran consolidarse y otros pasan de noche; sin embargo, este futbolista que fue multicampeón con el Rebaño ahora se marchará a jugar a Europa.

Miguel Basulto es un futbolista poco recordado por la afición del Guadalajara debido a que nunca pudo afianzarse como titular en la escuadra rojiblanca; sin embargo, fue parte del plantel que comandó Matías Almeyda y que redituó múltiples trofeos a la institución.

Sin embargo, el propio Abuelo habría confirmado a través de sus redes sociales que jugará este semestre en el Rangers de Andorra, equipo que lidera Marco Fabián, viviendo así su aventura en el Viejo Continente pese a que ya tiene 33 años de edad.

El último club en el que militó Basulto fue el Santos de Costa Rica, escuadra a la que llegó a en febrero de 2025; sin embargo, su contrato culminó hace casi un mes, por lo que estaba en búsqueda de nuevos desafíos en el gremio futbolístico. El defensor brilló en el Herediano, del mismo país, en donde inclusive se consolidó como capitán de la escuadra tica.

Basulto levantó la Concachampions 2018 con Chivas

Hay que recordar que tras la obtención del título internacional del Guadalajara, el capitán, Carlos Salcido, le cedió el gafete y el honor a Miguel Basulto de levantar el trofeo en señal de solidaridad tras el reciente fallecimiento de su padre, por lo que esa imagen pasó a la historia del club.