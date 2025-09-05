Gabriel Milito está trabajando a marchas forzadas durante este parón por la Fecha FIFA para poder encontrar la mejor versión de muchos de sus futbolistas, además de recuperar la confianza en el amistoso que sostendrán contra León en Chicago; sin embargo, las ausencias siguen siendo una constante en el Rebaño.

El Guadalajara ha sufrido muchas bajas a lo largo del semestre, por diversos temas, como lesiones o llamados a la Selección Mexicana; sin embargo, para el amistoso contra La Fiera, el cuerpo técnico no podrá echar mano de Luis Romo.

El conjunto tapatío presentó su lista oficial de convocados para encarar el duelo de exhibición frente a los Panzas Verdes, en donde sorprendió a todos que el Tanque causó baja, aunque la situación fue aclarada de inmediato.

A través del mismo comunicado se explicó que el cuerpo técnico decidió darle un descanso al mediocampista debido a la intensa actividad que ha tenido en el semestre, en donde ha sido titular en todos los partidos e inclusive, acudió al microciclo de la Selección Mexicana hace unas semanas.

“Con el objetivo de que llegue en óptimas condiciones al duelo ante América, se decidió que Luis Romo no viajara para dosificar su trabajo ante la carga de partidos acumulada”, aclaró el club en su escrito compartido por las vías oficiales.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.

Convocatoria completa para el Chivas vs. León

– Oscar Whalley

– Robinho Romero

– Miguel Gómez

– Alan Mozo

– Bryan González

– Gilberto Sepúlveda

– Diego Campillo

– Luis Olivas

– Raúl Martínez

– Miguel Tapias

– Erick Gutiérrez

– Rubén González

– Diego Covarrubias

– Isaac Brizuela

– Efraín Álvarez

– Cade Cowell

– Armando González

– Teun Wilke

– Javier Hernández