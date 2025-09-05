Aunque ambas instituciones protagonizan la rivalidad más popular de México, el Club Deportivo Guadalajara y el Club América comparten muchos jugadores que vistieron las 2 playeras. Uno de ellos es Damián Álvarez, que acaba de revelar que siempre fue aficionado de Chivas, por lo que llegó a resignar dinero, pero luego jugó para los azulcremas.

El exjugador reveló que cuando estaba por ser cedido por Dallas Burn, equipo en el que jugaba en 1997, surgieron ofertas por parte de Chivas y Toros Nesa. Aunque el Rebaño Sagrado ofrecía menos dinero, él optó por vestirse de rojiblanco, ya que era el equipo que amaba desde pequeño.

“La liga (MLS) me lleva al draft para prestarme. Habían jugado la final Chivas contra Toros Nesa. Mi sueño era jugar en las Chivas, pues desde morrito que (era aficionado). Me llega la oferta y me dicen: ‘Toros Nesa te da $700.000 al mes y las Chivas te dan $250.000“, confesó Álvarez en El Podcast de Chema Garrido.

Luego, reveló que ante la insistencia de la consulta sobre dónde quería jugar, él contestó con seguridad que iba a ser parte del Guadalajara. “Las Chivas, el amor de mi vida. Yo me voy a las Chivas, yo quiero las Chivas”, afirmó. Luego recordó que a Dallas le convenía la otra oferta: “‘Pero es que Toros Nesa nos da más dinero por el préstamo‘. No me importa. Yo creo que Chivas se metió”, confesó.

Damián Álvarez tuvo un corto paso por Chivas y luego jugó en el América

Lo curioso en la historia como futbolista de Damián Álvarez es que luego jugó en el América, pese a su ferviente amor por Chivas, según confesó él mismo. Además, a su carrera llamativa se suma que se formó en Atlas, el otro clásico del Rebaño Sagrado.

Damián Álvarez pasó de Dallas Burn a Chivas en 1997. (Getty)

De acuerdo a los datos que figuran en Tranfermarkt, Damián Álvarez solo jugó 11 partidos en el Guadalajara. Con la camisa rojiblanca participó de 411 minutos. En el América jugó algo más del doble de minutos entre 1998 y 2000, pero su paso tampoco es muy recordado, ya que en 27 partidos no marcó goles (en Chivas tampoco).