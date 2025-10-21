La relación entre Fernando Gago y la afición de Chivas quedó rota desde su polémica salida del club. El argentino decidió dejar el proyecto en Guadalajara para aceptar una oferta de Boca Juniors, pese a que había asegurado públicamente su compromiso con el equipo, los jugadores y los seguidores del Rebaño Sagrado. Aquella decisión fue vista como una traición y marcó un antes y un después en la percepción que la afición tapatía tiene de él.

Su paso por Boca Juniors terminó siendo un fracaso. Gago registró números irregulares y fue despedido apenas seis meses después de haber asumido el cargo, tras caer ante River Plate en una derrota que terminó por sentenciar su salida. El técnico que prometía una revolución futbolística terminó sin convencer ni en resultados ni en funcionamiento.

La historia parece repetirse ahora en Necaxa. Al frente de los Rayos, Gago suma una campaña para el olvido: el equipo marcha en el penúltimo lugar de la Tabla General con apenas 9 puntos de 39 posibles, producto de solo 2 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Los números reflejan un proyecto que nunca logró despegar.

Si Necaxa pierde esta noche ante Cruz Azul en la Jornada 14, el conjunto hidrocálido quedará matemáticamente eliminado del Play-In, sellando así su eliminación del Apertura 2025. Sería otro golpe duro para Gago, que no ha podido levantar cabeza desde su salida del Rebaño Sagrado.

De acuerdo con diversos reportes, la directiva del Necaxa ya habría tomado la decisión de no continuar con Fernando Gago al mando del equipo. Sin embargo, todo indica que lo dejarán terminar el torneo al no contar con más opciones disponibles, lo que convertiría esta eliminación tempranera en la confirmación de su inevitable salida.