El Club Deportivo Guadalajara se prepara para tener acción este miércoles 22 de octubre cuando enfrente a Querétaro por la jornada 14 del Apertura 2025. De cara al duelo contra los Gallos Blancos repasamos cuándo, cómo y qué hora ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido de Chivas.

El equipo de Gabriel Milito llegará con la obligación de quedarse con los tres puntos debido a que es favorito frente al conjunto queretano. Los rojiblancos están obligados a ganar no solo porque son mejores en los papeles, sino que además una victoria los dejaría aún en la pelea para quedarse con el último boleto directo a la Liguilla.

Chivas viene de cumplir ante Mazatlán debido a que ganó por 2-0 gracias a los goles de Armando González y Bryan González. En la otra esquina llega un Querétaro que aspira a entrar a la zona de Play-in, pero viene de perder por goleada ante Toluca por 4-0.

Chivas enfrentará esta semana a Querétaro. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde juega Chivas contra Querétaro por la jornada 14 del Apertura 2025?

El partido entre el Guadalajara y los Gallos Blancos se llevará adelante mañana miércoles 22 de octubre en el Estadio La Corregidora. El juego comenzará a las 19:00 del Centro de México con el arbitraje de Adonai Escobedo.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Querétaro?

El juego correspondiente por la jornada 14 del Apertura 2025 entre Chivas y Querétaro se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de Caliente TV en el territorio mexicano. Por otro lado, en Estados Unidos el juego se podrá seguir solamente por TUDN.