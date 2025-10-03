Fernando Gago se convirtió el año pasado en uno de los enemigos públicos para la afición de Chivas, cuando dejó al equipo de un día para otro para irse a dirigir a Boca Juniors, luego de haber asegurado a los seguidores y hasta a los jugadores que no se iría. Desde ese momento todo le ha salido mal, fracasando en Argentina y regresando a la Liga MX con el Necaxa, donde tampoco ha funcionado.

En el Apertura 2025, el Necaxa suma solo dos victorias, por tres empates y seis derrotas, lo que coloca a los Rayos en el lugar 15 de la Tabla. Ahora, según el periodista Miguel Ángel Arizpe, si pierden en casa ante el Pachuca, la directiva Hidrocálida empezará a analizar la continuidad de Fernando Gago y podría salir muy pronto del equipo, sumando otro fracaso tras dejar a Chivas.

“El proyecto es serio, pero como se dijo de otro entrenador, no hay paciencia ni proyecto que aguante derrotas tras derrotas. Aunque seriamente NO se ha pensando en cese, una cosa sí es verdad: no está gustando el trabajo de Gago”, señaló el periodista en su columna para Medio Tiempo.

Fernando Gago dando indicaciones. (Getty Images)

Con esto, si bien la afición del Rebaño Sagrado parece haber superado lo ocurrido con el estratega argentino hace tiempo, solo quedará estar al pendiente de lo que pase, pues parece que Gago se cerró solo las puertas en Argentina y próximamente lo hará en México.

El prometedor proyecto que tenía Fernando Gago en Chivas

Cuando Fernando Gago salió de Chivas, el proyecto que tenía era bastante interesante, siendo lo último de la planeación de Fernando Hierro, quien también dejó al equipo. Poco a poco el equipo empezaba a verse mejor y tenía la paciencia y el respaldo de la directiva. Sin embargo, ocurrió lo que todos sabemos y Gago y el Guadalajara tomaron caminos separados, saliendo uno mucho peor que el otro.