Con su fastidio característico, Fernando Gago compareció en conferencia de prensa luego de la derrota de su equipo, el Club Necaxa, a manos del Club Deportivo Guadalajara. Como era de esperarse, el argentino fue consultado sobre la manera en la que se fue del Rebaño Sagrado, lo que desató su hastío.

Además, la primera pregunta se dirigió a su continuidad o no como DT de los Rayos. En un primer momento comentó que no iba a revelar lo que había platicado con los directivos del club, pero luego dio a conocer que ellos le manifestaron su apoyo.

“No lo voy a comentar porque son cosas privadas. Tengo el total apoyo del presidente, tengo el total apoyo del director deportivo y yo estoy más convencido que nunca”, comentó. La siguiente pregunta apuntó a si le gustaría volver algún día a Chivas.

“No me corresponde hablar de eso. Fueron situaciones que ya las aclaré, las dije muy claras de cómo fueron todo en todo momento. Ya está, ya es un tema pasado”, respondió. Sobre si le agradó volver al Estadio Akron y cómo fue su salida del Guadalajara, añadió: “Volvemos a hablar de lo mismo. Hoy estamos para hablar del partido”.

Según sus palabras, Fernando Gago se mantiene enfocado en Necaxa

“Si estoy acá es porque estoy 100% comprometido. La intención del club es entender a dónde queremos llegar. Hay procesos, hay tiempos de tratar de jugar con los jóvenes, que tengan minutos, que se puedan formar, de no usarlos solamente por la por la regla de minutos”, comentó Fernando Gago en la conferencia.

Finalmente, el sudamericano insistió con profundizar su proyecto con Necaxa. “Hay que tratar de seguir formando jugadores, reforzar plantel en cada mercado que podamos encontrar, dependiendo también de las salidas. Es muy claro el mensaje y lo tenemos muy claro desde el inicio”.