Javier Hernández no para de sumar malas noticias en este 2025. Esta vez, el delantero volvió a ser baja en un partido del Club Deportivo Guadalajara. El ex Manchester United no fue parte del duelo contra Necaxa, debido a que sufrió un golpe ante Toluca, según comunicó el propio Chivas.

Al tratarse del noveno partido que Chicharito se pierde por lesión en lo que va del semestre, las críticas llovieron contra el delantero. Además, en este 2025 también sumó controversia por sus comentarios machistas. Sin embargo, Hugo Sánchez le carga las culpas a la directiva que lo mantiene en el club y al director técnico que lo pone en cancha.

Además, la leyenda del futbol mexicano le habló directamente a Hernández Balcázar, dándole un consejo casi paternal. “Javier, retírate donde quieras porque tu mérito es todo lo que hiciste y todo lo que lograste“, lanzó Sánchez en el programa Futbol Picante de ESPN.

“Él merece retirarse donde quiera y si lo meten a jugar no es culpa de Chicharito, no de Javier, es del entrenador. Si lo contrata Chivas no es por culpa de él, es porque lo llamaron y lo contrataron”, comentó el ex Real Madrid, apuntando a la directiva y al cuerpo técnico de Gabriel Milito.

Hugo Sánchez cree que Javier Hernández malogró algunas acciones que solía aprovechar

En su argumentación, Hugo Sánchez reconoció que hubo jugadas en las que Javier Hernández debería haber marcado. “Yo, como director técnico, vería cómo está para utilizarlo en determinados momentos. Ha habido ocasiones, algunos remates que indudablemente son muy difíciles, pero otros que no son tan difíciles, donde él tenía facilidad de poder anotar ese tipo de goles”, concluyó.