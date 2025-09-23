Esta noche Chivas vuelve a tener acción en la Liga MX debido a que recibe a Necaxa por la jornada 10 del Apertura 2025. Para el juego contra los hidrocálidos,Gabriel Milito confirmó una lista de convocados de 20 jugadores, Chicharito Hernández no forma parte de la misma por lesión y la afición estalló en redes sociales.

El regreso de Javier en enero del 2023 generó una gran expectativa debido a que de un día para el otro vendió playeras y abonos en todos los clubes. Sin embargo, la respuesta del futbolista nunca estuvo a la altura de las circunstancias debido a que solamente aportó tres goles en poco más de un año y medio en el club.

Frente a Toluca Gabriel Milito le dio a Chicharito Hernández quien la desaprovechó fallando goles, regaló el balón que desencadenó el gol de Alexis Vega e hizo enojar a Richard Ledezma por una jugada que no terminó en anotación. Para el juego contra Necaxa el entrenador argentino lo dejó fuera del equipo porque finalizó lesionado, motivo por el que la afición del Guadalajara estalló en redes sociales.

“Lo de Hernández ya es lamentable, cualquier golpe que se lleve por partido resulta en una lesión, esta ocupando un lugar que cualquier otro jugador puede aprovechar. Basta de tenerlo como un becado más, no le ha dado nada al club”, expresó un aficionado. Y otro agregó: “Lo de Javier ya es lamentable, fui de los que tanto lo defendió, tanto esperó de él y al final nada, espero en verdad no esté lesionado, pero que ya no se le convoque, es hora de darle continuidad a la Hormiga y que lo releve Teun”.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 este martes en el Estadio Akron ante Necaxa por la jornada 9. El juego comenzará a las 19:05 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos se verá bajo la transmisión de Telemundo.