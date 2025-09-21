En el Estadio Akron las Chivas de Gabriel Milito sufrieron un duro golpe luego de haber perdido por goleada ante Toluca. Lo sucedido por la jornada 9 dejó en evidencia a jugadores muy frustrados porque pudieron hacer para cambiar la historia. Uno de ellos fue Richard Ledezma quien estalló con una patada los carteles luego de que Chicharito Hernández haya fallado un tiro a portería.

La conclusión que dejó el encuentro ante los Diablos Rojos es que el Rebaño Sagrado ante rivales de mayor nivel debe estar los 90 minutos no solo para defender, sino que también para anotar las pocas oportunidades que se generan. En los primeros minutos Efraín Álvarez falló un gol y luego ni él ni nadie pudo hacerle daño a Luis García.

En la segunda mitad, Gabriel Milito intentó encontrar soluciones y decidió apostar nuevamente por un Chicharito Hernández que regaló el balón en el tercer gol de Toluca ante Chivas. A su vez, no inquietó al equipo escarlata con sus tiros y no solo se frustró, sino que además acabó con la paciencia de la afición.

Richard Ledezma se cansó luego de que Chicharito Hernández haya fallado un gol. (Foto: IMAGO7)

A su vez, hizo despertar a un Richard Ledezma que realizó una gran jugada para centrar hacia atrás para un Javier Hernández que envió el balón hacia las gracias. La reacción del lateral derecho rojiblanco fue brutal porque le dio una patada a los carteles, acción que captó José María Garrido en su canal de YouTube.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 el próximo martes en el Estadio Akron ante Necaxa por la jornada 9. El juego comenzará a las 19:05 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos se verá bajo la transmisión de Telemundo.