Chivas volvió a recibir un baldazo de agua fría por parte de Tolucaluego de haber perdido por goleada en el Estadio Akron. Tras lo sucedido en la jornada 9 del Apertura 2025, Diego Campillo y Bryan González tuvieron una reacción que rompe el alma porque fueron los más golpeados luego del pitazo final de Marco Antonio Ortiz Nava.

Ayer en Zapopan se podría decir que al Rebaño Sagrado se le terminó la parte más dura del campeonato en la que muchos consideraban que iba a perder todos los partidos y cosechó cinco puntos de 15 posibles. A su vez, le hizo frente a equipos que pelean directamente el campeonato como son Cruz Azul, derrota por 2-1, América, victoria por 2-1, y frente a Tigres, empate sin goles.

De todas maneras, Chivas ante Toluca recibió cachetazo de realidad debido a que ante el primer error no se pudo levantar y fue brutalmente goleado. Armando González poco pudo hacer para marcar la diferencia, Efraín Álvarez fue anulado por el equipo de Antonio Mohamed y se nota que hay jugadores como Chicharito Hernández no están al nivel necesario para jugar en el primer equipo.

Diego Campillo tuvo que ser levantado por Gilberto Sepúlveda y Raúl Rangel. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue la frustración y tristeza de Diego Campillo y Bryan González luego de que del pitazo final de Marco Antonio Ortiz Nava. Los últimos refuerzos del Guadalajara no solo demuestran su nivel dentro del campo de juego, sino que además muestran su amor por el equipo porque les duele perder. Segundos después de esa reacción, Raúl Rangel, Gilberto Sepúlveda y Javier Hernández aparecen para levantarlos y seguir adelante.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 el próximo martes en el Estadio Akron ante Necaxa por la jornada 10. El juego comenzará a las 19:05 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos se verá bajo la transmisión de Telemundo.