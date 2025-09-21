Por la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, las Chivas de Guadalajara recibieron a Tijuana en el Estadio Akron. Las rojiblancas se llevaron otra importante victoria por 2-0 gracias a las anotaciones de Denise Castro y Joseline Montoya.

Con este resultado, las dirigidas por Antonio Contreras alcanzaron su tercer triunfo consecutivo, lo que les permite escalar en la tabla de posiciones. Recientemente, Chivas había derrotado a León y al América, donde Denise Castro se lució con un doblete de gran calidad. El equipo viene de golazo en golazo, y esta vez fue Joseline Montoya la que se sumó a la fiesta.

El Rebaño llegó con confianza tras la victoria en el Clásico Nacional y se mostró dominante ante su propio público. En un desborde por la banda derecha, Denise Castro conectó un potente remate de cabeza para abrir el marcador en la primera parte.

Ya en el complemento, la protagonista fue Joseline Montoya, quien había ingresado en lugar de Castro. Apenas tres minutos después de entrar al campo, la atacante selló la historia con un disparo bombeado y de pierna izquierda desde fuera del área, que superó a la portera de Xolos y desató la celebración en el Akron.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil?

Tras obtener su tercera victoria consecutiva, Chivas volverá a ver acción el próximo 30 de septiembre, cuando visite a Mazatlán por la Jornada 13 de la Liga MX Femenil. Además, las rojiblancas se ubican en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, empatadas en puntos con Toluca.