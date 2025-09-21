Chivas se volvió a llevar un baño de realidad debido a que Toluca, último campeón y candidato al título, lo goleó por 3-0 en el Estadio Akron. Por otro lado, lo que no se destacó en la transmisión fue cómo despidió la afición rojiblanca a Rubén el Oso González luego de que fuera expulsado por un brutal planchazo contra Alexis Vega.

El regreso del actual capitán de los Diablos Rojos fue brutal porque en ningún momento la afición rojiblanca dejó de abuchearlo. Es más, cuando fue suplantado en el segundo tiempo el exjugador del Rebaño Sagrado se fue en silencio sin decir nada mientras todo el gigante de Zapopan no paraba de gritarle borracho.

Por otro lado, en el campo de juego Alexis Vega dejó en ridículo a Chivas debido a que hizo todo para que Toluca gane gracias a una asistencia y una anotación suya. A su vez, se llevó un brutal planchazo de Rubén González, quien se fue expulsado luego de que Marco Antonio Ortiz haya revisado la jugada en el VAR.

El Oso se fue expulsado tras revisación en el VAR. (Foto: IMAGO7)

Lo que la transmisión de Amazon Prime y Telemundo no mostraron fue al Oso ovacionado cuando se iba frustrado al vestuario. En un video publicado por Diario Récord, se ve a varios aficionados levantándose y aplaudiendo por su acción contra el exjugador del Guadalajara.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 el próximo martes en el Estadio Akron ante Necaxa por la jornada 9. El juego comenzará a las 19:05 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos se verá bajo la transmisión de Telemundo.