Chivas sufrió una dura derrota contra Toluca luego de caer por 3-0 en una nueva jornada del Apertura 2025. Sin embargo, el Guadalajara no tiene tiempo de lamentarse por una vergonzosa caída debido a que el martes enfrenta a Necaxa y de cara al juego en el Estadio Akron Gabriel Milito confirmó las bajas de Roberto Alvarado, Érick Gutiérrez y Rubén González.

Lo sucedido en Zapopan dejó nuevamente contra las cuerdas al Rebaño Sagrado, ya que necesita comenzar a sumar con regularidad con victorias si aún aspira a disputar el Play-in de la Liguilla. Especialmente porque esta tarde Atlético de San Luis vapuleó a Santos Laguna por 4-1 y quedó undécimo con 10 puntos en la tabla general de posiciones, mientras que el conjunto rojiblanco es 13° con ocho unidades.

La derrota contra Toluca no solo dejó un gran sin sabor, sino que dejó expuesto que a Chivas le va costar contra rivales que son claros candidatos al título. Sin embargo, para Gabriel Milito no hay tiempo de lamento porque se viene el juego contra Necaxa y en conferencia de prensa confirmó 3 bajas.

“(Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez) lamentablemente por lesiones no pudieron estar en estos últimos dos partidos. Para el próximo partido Piojo está totalmente descartado, imagino que Guti lo mismo. Ya para el siguiente (ante Puebla) a lo mejor Guti esté, Piojo no lo tengo tan claro. Hoy recuperamos a (Omar) Govea, pero perdimos al Oso (González)”, expresó el entrenador argentino.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 el próximo martes en el Estadio Akron ante Necaxa por la jornada 9. El juego comenzará a las 19:05 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos se verá bajo la transmisión de Telemundo.