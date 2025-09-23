Chivas continúa sin poder despegar en el Apertura 2025 y volvió a dejar más dudas que certezas tras el compromiso contra Toluca en donde cayeron goleados en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, se ha filtrado que Gabriel Milito terminó molesto con Chicharito tras dicho partido.

Durante el compromiso contra los Diablos Rojos, Javier Hernández intentó dar un pase cerca del área escarlatas, en donde impactó mal la redonda y la regaló, generando el contragolpe que terminó en el gol de Alexis Vega, jugada que habría ocasionado el enojo del entrenador del Guadalajara según reveló Alejandro Ramírez.

Sin embargo, el comunicador dejó en claro que esa situación no tiene nada qué ver con la ausencia del delantero para el duelo contra el Necaxa, ya que son cosas del futbol y no es que lo haya mandado a la congeladora, aunque admitió que nunca se percibió que Hernández Balcázar saliera lastimado de dicho encuentro.

“Nunca vi en qué momento se lesionó Javier. Incluso lo vi saliendo perfectamente del campo (…) Lo que sí me decían era que estaba muy molesto el técnico por la forma en la cual perdió el balón en el tercer gol. Muchos lo achacan a que no lo llevó ahora porque hay cierta fricción, pero no hay tal”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.