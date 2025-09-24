Ayer por la noche Chivas logró una importante victoria contra Necaxa luego de haber ganado por 3-1 en el Estadio Akron. Tras lo sucedido en el campo de juego, José María Garrido, reconocido periodista que cubre al Guadalajara, destapó la reacción de Fernando Gago con personal del Rebaño Sagrado cuando el argentino ni siquiera lo registraba cuando era timonel del primer equipo.

En las instalaciones del inmueble rojiblanco el aire se cortaba con un cuchillo porque el entrenador argentino volvió luego de que se hubiera ido por la puerta de atrás en medio de un campeonato para dirigir a Boca Juniors. Desde su salida, no hay jugador, directivo y hasta periodista que hable bien de Pintita.

Ayer volvió al Estadio Akron donde la afición de Chivas no pararon de insultarlo, mientras que la conferencia de prensa duró solamente cinco minutos y tuvo crucé con varios periodistas por su pasado en el Guadalajara y su actualidad en Necaxa. Por otro lado, José María Garrido destapó la falsa actitud que tuvo el entrenador argentino con el personal del club.

Fernando Gago se fue derrotado de Estadio Akron con su Necaxa. (Foto: IMAGO7)

“La rueda de prensa fue tensa. De hecho fue muy chistoso porque Fernando Gago se encuentra de enfrente a personal de Chivas a quienes en su etapa de técnico ni los pelaba. Les pedían algo para ellos poder hacer su trabajo y a todos les decía que no”, expresó Chema en Futbol con Cebrero.

Y agregó: “Les cerraba las puertas, no colaboraba con el trabajo de la gente que trabaja en ciertas áreas y ahora se encontró con ellos y hasta de abrazo casi, los saluda. Estos cuates del Guadalajara se lo quedaron viendo como ‘Y este way qué ped*’. ‘¿Cómo está? ¿Cómo ha ido todo?’ (Y ellos) ‘Bien, bien wey. ¿Qué pedo?’. Un tipo muy raro”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El próximo juego del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 será contra Puebla por la jornada 11 en el Estadio Cuauhtémoc. El juego se llevará adelante el próximo viernes 27 de septiembre a las 21:00 del Centro de México y se podrá ver por TV Azteca.