En el Estadio Akron Chivas logró volver a ganar luego de haber superado por 3-1 ante Necaxa por la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX. Samir Inda fue clave con un golazo de larga distancia, pero lo que la transmisión no mostró fue el abrazo paternal que fue a buscar de parte de Gabriel Milito, quien lo hizo debutar en primera división.

Ni bien llegó el entrenador argentino fue claro en Chivas TV al señalar que le gusta jugar con canteranos, pero que solo iban a jugar si estaba físico y mentalmente preparados para hacerlo. Santiago Sandoval ya se ganó un lugar en el primer equipo, pero detrás de él levantan la mano otros jugadores que darían soluciones.

Samir Inda fue convocado para el juego contra Necaxa porque Rubén González debía cumplir una fecha de suspensión y Gabriel Milito necesitaba al menos en el banco de suplente un contención. En el segundo tiempo ingresó, llegó al área a minutos del final y con un zurdazo puso el balón en el palo izquierdo de Usain.

Samir Inda debutó con gol ante Necaxa.

Sin dudas un debut soñado, al estilo Chicharito Hernández, y al que todos los jugadores se acercaron a saludarlo. El primero de ellos fue Isaác Brizuela quien entiende que lo que vivía era un momento único. Tras el festejó se acercó al banquillo y el timonel argentino se levantó para darle un abrazo paternal luego de su golazo.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El próximo juego del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 será contra Puebla por la jornada 11 en el Estadio Cuauhtémoc. El juego se llevará adelante el próximo viernes 27 de septiembre a las 21:00 del Centro de México y se podrá ver por TV Azteca.