Chivas logró una importante victoria en la noche de ayer luego de haber superado por 3-1 a Necaxa en el Estadio Akron. Tras la victoria del Rebaño Sagrado ante el equipo de Fernando Gago, así reaccionó la prensa especializada luego de lo sucedido en el Estadio Akron.

En el Gigante de Zapopan el Guadalajara necesitaba sumar de a tres para que los puestos de Play-in no comenzarán a alejarse. A su vez, era un día especial porque Gago volvió a sentarse en un banquillo en el Estadio Akron.

En medio de este contexto, Chivas volvió a sumar de a tres gracias a los goles de Samir Inda, Santiago Sandoval y Armando González. Tras la victoria rojiblanca varios periodistas especializados hablaron al respecto en el que destacaron haber ganado de local.

“Para Chivas, primero, es importante ganar en su propia liga, es decir, ante rivales directos de su pelotón: Necaxa, Pumas, Pachuca, León, Tijuana, etc… Hoy, Toluca, América, Cruz Azul, Rayados y Tigres juegan en ‘otra liga’”, expresó David Faitelson en X. Álvaro Morales escribió: “Chivas consuma venganza contra Gago”.

Por su parte, Fernando Cevallos, periodista identificado con el Guadalajara, afirmó que este el camino para conseguir resultados, mientras que José Ramón Fernández destacó lo realizado en el primer tiempo. “Este el camino para Chivas… jóvenes luciendo, jugando bien, consolidándose. Es posible que les cueste uno o dos torneos pulirlos y eso signifique sufrir en la tabla general, pero si mantienen el proyecto deportivo en un año tendrán un equipo competitivo jugando bien al futbol”, escribió Cevallos.

La reacción de los periodistas de México a la victoria de Chivas